Le milieu de terrain portugais Vitinha, élément clé du Paris Saint-Germain, a fait preuve d’une grande élégance en affichant un comportement exemplaire à l’issue de la rencontre face à Liverpool, mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain a dominé Liverpool tant sur le plan du jeu que du score, s’imposant 2-0 au Parc des Princes lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu mardi prochain à Anfield pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid.

Selon le site français « Foot Mercato », le milieu de terrain portugais a encore brillé en dictant le tempo du match et en récupérant un grand nombre de ballons.

Mais au-delà de ses exploits balistiques, le milieu de terrain portugais a signé un geste d’une élégance rare : il a patienté environ quinze minutes, le temps que les joueurs de Liverpool terminent leur échauffement, pour échanger son maillot avec Trey Niouni, jeune supporter de 18 ans.

Le média français souligne que cette attention délicate a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux, où les internautes ont salué l’exemplarité du geste.

Vitinha a disputé l’intégralité de la rencontre, tandis que Niouni est entré en jeu à la 90e+1 minute à la place de Jérémy Frimpong.

Rappelons enfin que, lors de l’édition précédente de la Ligue des champions, les deux formations s’étaient déjà croisées en huitièmes de finale ; le Paris Saint-Germain s’était alors imposé aux tirs au but avant de poursuivre son parcours jusqu’au sacre historique, premier de son histoire.







