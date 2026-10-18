Fermin Lopez, le joueur du Barça, a attiré tous les regards avec un geste empreint d'humanité après la large victoire face au Real Betis sur le score de 5-2.

Le Barça a signé samedi sa neuvième victoire consécutive en Liga, lors d'une rencontre disputée au stade de La Cartuja, où Lamine Yamal a été l'homme fort de la soirée, tandis que Fermin Lopez a continué d'afficher un niveau remarquable, devenant l'un des éléments décisifs du succès catalan.





La demande de la grand-mère emporte la décision

La rencontre a revêtu un caractère particulier pour Fermin, après que de nombreux membres de sa famille, résidant dans la province de Huelva, se sont déplacés à Séville pour le soutenir depuis les tribunes, une habitude qu'ils ont prise lorsqu'il joue en Andalousie.

Les caméras de la chaîne DAZN ont capté les proches du joueur dans les tribunes du stade de La Cartuja, avant qu'il ne se dirige vers eux à la fin de la rencontre pour les remercier de leur soutien tout au long du match. Pendant qu'il discutait avec eux, sa grand-mère a attiré son attention sur une petite fille qui tenait une pancarte réclamant son maillot, et lui a dit : « Mon garçon, regarde cette petite, elle vient de Huelva, donne-lui un maillot. »

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Fermin n'a pas hésité à répondre à la demande de sa grand-mère et a offert son maillot à la fillette, un geste qui l'a rendue très heureuse.

De son côté, la petite fille a exprimé sa joie d'avoir obtenu le maillot et a révélé que Fermin Lopez était actuellement son joueur préféré.

Le milieu de terrain espagnol vit une belle période, après avoir surmonté un été difficile durant lequel il a souffert d'une blessure au métatarse du pied droit qui l'a privé de l'occasion de représenter la sélection espagnole à la Coupe du monde 2026.

Fermin a disputé 8 matches en Liga cette saison, dont 6 comme titulaire, et a inscrit 4 buts tout en délivrant 3 passes décisives, confirmant ainsi son importance dans l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick.