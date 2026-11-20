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La sélection marocaine des moins de 17 ans n'a pas tardé à se faire remarquer en Coupe du monde U17. Pour sa première apparition dans le tournoi organisé au Qatar, les « Lionceaux de l'Atlas » ont livré une démonstration offensive écrasante et balayé les Fidji 6-0, un message clair et sans équivoque adressé à tous leurs adversaires, à commencer par l'Espagne et la Chine.

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Le Maroc affrontait les Fidji ce vendredi, lors de la première journée du groupe H, qui comprend également l'Espagne et la Chine, un groupe présenté d'emblée comme l'un des plus relevés du tournoi.

Dès les premières minutes, le Maroc a pris le contrôle total de la rencontre, sans laisser le moindre répit à son adversaire venu d'Océanie. Les Marocains ont ouvert le score très tôt avant de transformer le match en véritable festival offensif.

Les six buts marocains ont été inscrits par Ismail El Aoud à la 3e minute et Ibrahim Rabbaj à la 5e, de quoi plier rapidement l'affaire pour les Lionceaux de l'Atlas. Imrane Talay a ensuite ajouté le troisième but à la 42e minute, avant que Ziyad Baha ne poursuive le récital en signant un doublé aux 49e et 55e minutes. Rami Loqmani a conclu le festival d'un sixième but à la 85e minute.

Grâce à cette large victoire, le Maroc compte trois points et occupe la tête du groupe H, devant l'Espagne à la différence de buts, tandis que les Fidji pointent à la quatrième place sans le moindre point. Un départ idéal, à la hauteur des grandes ambitions des Lionceaux de l'Atlas dans ce tournoi.

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Le Maroc n'est toutefois pas seul en tête. Dans l'autre match du groupe, l'Espagne s'est elle aussi largement imposée face à la Chine, sur le score de 5-0, confirmant que la lutte pour la première place s'annonce brûlante jusqu'à la dernière journée.

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L'Espagne a ouvert le score par Basquir sur penalty à la 40e minute, puis Tounkara a doublé la mise à la 45e+2. Emeka s'est ensuite illustré en inscrivant un doublé aux 73e et 79e minutes, avant que Trujillano ne clôture la marque à la 85e minute, offrant à la « Roja » une victoire 5-0.

Avec ces résultats, le groupe H est déjà en ébullition : le Maroc devance l'Espagne d'un seul but, la Chine tentera de se racheter de sa lourde défaite lors de la prochaine journée, tandis que la mission des Fidji s'annonce extrêmement compliquée après ce départ catastrophique.

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Le prochain duel entre le Maroc et l'Espagne devrait faire office de finale avant l'heure pour la première place du groupe. Les deux équipes ont présenté de solides lettres de créance lors de la première journée, en affichant une grande puissance offensive et une capacité à marquer depuis tous les postes.

De son côté, le Maroc a envoyé un message fort : il n'est pas venu au Qatar pour faire de la figuration, mais pour jouer le titre et aller loin dans la compétition, en s'appuyant sur une génération prometteuse qui ne manque ni de talent, ni de confiance, ni d'esprit combatif.

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Après ce succès écrasant, les Lionceaux de l'Atlas aborderont leurs prochains matchs avec un moral au beau fixe et une confiance accrue en leur capacité à franchir la phase de groupes et à continuer d'écrire l'histoire dans cette Coupe du monde U17, portés par les grands espoirs des supporters marocains, qui attendent beaucoup de cette génération à l'avenir.