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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : « un fan de Ronaldo au cœur du Barça », Fermin Lopez reproduit la célébration de Cristiano face à l'Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Espagne

Il a inscrit un doublé avec le Barça hier.

 La star du Barça, Fermin Lopez, a suscité une vive polémique après avoir célébré à la manière de la légende portugaise Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a trompé la vigilance de l'Atlético Madrid.

Lopez a conduit Barcelone à la victoire face à l'Atlético Madrid, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier dimanche, dans le cadre de la Liga, le joueur ayant inscrit un doublé pour le Barça.

Selon le journal « As », Fermin Lopez a célébré à la manière de Cristiano Ronaldo hier, ce qui a provoqué une grande polémique, d'autant plus que « Le Don » est une légende du rival traditionnel, le Real Madrid.

Le journal a écrit : « Fermin est un admirateur du Don. »

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Et de poursuivre : « Fermin a célébré son premier but à la manière de la célèbre célébration de Cristiano Ronaldo (je suis là). »

Et de conclure : « Ce n'est pas la première fois que Fermin Lopez imite les célébrations de la star portugaise. »

De nombreux observateurs sur les réseaux sociaux ont estimé que Fermin, qui porte également le numéro 7, était sur le point de compléter la célébration de Ronaldo, en sautant en l'air et en lançant le cri « SIII », mais qu'il s'est ravisé par crainte de la colère des supporters.

Rappelons qu'en avril 2022, Fermin Lopez, alors joueur de l'équipe de jeunes de Barcelone, avait célébré à la manière célèbre de la star Cristiano Ronaldo, avant que le club catalan ne rattrape la situation.

Lopez avait inscrit un but magnifique sur un retourné acrobatique, puis avait célébré à la manière de Ronaldo, en courant, en sautant, en ouvrant les bras et en criant à pleins poumons « SIII ».

Barcelone avait publié le superbe but du jeune joueur sur ses comptes officiels des réseaux sociaux, mais le club avait modifié la vidéo en supprimant la séquence de la célébration, sachant que le match avait été diffusé en direct sur la chaîne du club et que la séquence de la célébration s'était largement répandue sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont tenu à célébrer à la manière de Cristiano Ronaldo, après l'annonce par la légende portugaise de sa retraite internationale.

 

 

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