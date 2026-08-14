Un expert en arbitrage a révélé la validité du premier but d'Al-Hilal en Roshn Saudi League au cours de la saison footballistique 2026-2027, face à Al-Fayha.
Al-Hilal a affronté son homologue Al-Fayha, tout juste promu en Roshn League, vendredi soir, sur la pelouse du Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la première journée de la compétition.
L'attaquant français Karim Benzema a ouvert le score pour Al-Hilal à la 19e minute de la rencontre, sur un penalty accordé par l'arbitre après recours à l'assistance vidéo, pour une main d'un défenseur d'Al-Fayha dans la surface de réparation.
L'ancien arbitre égyptien Mohamed Kamal Richa a validé la décision de l'arbitre espagnol Jesus Gil, soulignant qu'il y avait bien un penalty valable pour Al-Hilal.
Richa a déclaré dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « À la 18e minute, penalty valable pour Al-Hilal ».
Il a précisé : « Le bras d'Al-Chinguetti, l'arrière d'Al-Fayha, était en dehors de la ligne du corps et l'agrandissait, et il a intercepté la trajectoire du ballon ; c'est pourquoi cela justifie l'attribution d'un penalty ».