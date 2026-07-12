Selon un expert en arbitrage, la rencontre Norvège-Angleterre, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, devrait être rejouée si les faits observés durant la partie sont confirmés.

Les joueurs norvégiens ont immédiatement contesté la décision de l’arbitre français Clément Turpin après l’ouverture du score de Jude Bellingham, intervenue dans le temps additionnel de la première période et ayant permis à l’Angleterre d’égaliser à 1-1 sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami.

Les images du coup de pied de but botté par le gardien Orian Niland, qui a lancé l’action aboutissant à l’ouverture du score, montrent que la trajectoire du ballon a brusquement changé avant d’atterrir dans la course du milieu anglais Elliot Anderson.

Selon les lois du jeu, cette déviation aurait dû entraîner l’arrêt du jeu et sa reprise par une remise en jeu, mais la Fédération internationale de football (FIFA), a précisé dans un communiqué officiel qu’un capteur intégré au ballon – la même technologie qui avait permis d’annuler un but lors de la défaite de la Croatie face au Portugal en phase à élimination directe – n’a détecté aucun contact avec le fil.

Interrogé à ce sujet, l’expert en arbitrage Fahd Al-Mardasi a déclaré à la télévision : « La FIFA a précisé dans son communiqué que le capteur du ballon, lors de la séquence du but de Bellingham contre la Norvège, n’avait détecté aucun contact avec le filet… Mais s’il y a eu un dysfonctionnement de ce capteur, le match doit être rejoué. »

Il conclut : « C’est une situation délicate que nous ne souhaitons voir dans aucun match, mais si le capteur est défectueux, la rencontre doit être rejouée. »







