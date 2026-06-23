La Fédération internationale de football (FIFA) a salué le comportement de la sélection jordanienne, malgré son élimination de la phase finale de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’équipe d’Algérie s’est imposée 2-1 face à son homologue jordanienne tôt ce mardi matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Grâce à ce succès, les Verts totalisent trois points et pointent à la troisième place, derrière l’Argentine (six points) et l’Autriche (trois points), tandis que la Jordanie, toujours bloquée à zéro point, est officiellement éliminée au terme de la phase de groupes.

La FIFA a publié une vidéo sur son compte « X » pour saluer l’attitude exemplaire de la sélection jordanienne après la rencontre.

Les images montrent le staff ayant laissé le vestiaire impeccable et offert des spécialités jordaniennes aux organisateurs.

La délégation a également laissé un mot : « Merci de nous avoir aidés à faire de la première participation de la Jordanie à la Coupe du monde de football une expérience inoubliable. »







