Les deux finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et Arsenal, ont concédé deux défaites ce mercredi, dans le cadre de leur préparation pour la nouvelle saison.

Fait marquant, les champions d'Angleterre et de France sont tous deux tombés face à des équipes espagnoles, et sur le score de trois buts à chaque rencontre.

Arsenal a ainsi subi une défaite surprise face au Real Betis, sur le score de 3-1, lors du match amical qui a opposé les deux équipes au stade Aviva, dans la capitale irlandaise Dublin, dans le cadre de la préparation des deux formations pour le coup d'envoi de la nouvelle saison.









Le triplé du Real Betis a été inscrit par Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa et Pablo Fornals, aux 9e, 26e et 43e minutes.

Le seul but d'Arsenal a été marqué par Piero Hincapié, à la 32e minute de la rencontre.









Lors d'une autre rencontre, le Real Majorque a signé une large victoire sur le Paris Saint-Germain, sur le score de 3-0, ce mercredi, dans un match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux équipes pour le lancement des compétitions de la nouvelle saison, disputé au stade de Son Moix, en Espagne.

Le triplé de la formation espagnole a été inscrit par Zeidane Lofombo, Jan Virgili et Antonio José, aux 21e, 40e et 51e minutes.









Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait été sacré champion de la Ligue des champions, pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire sur Arsenal aux tirs au but sur le score de 4-3, à l'issue du temps réglementaire et des prolongations conclus sur un match nul 1-1.