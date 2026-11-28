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Le match entre Manchester United et Brentford a réservé une surprise inattendue à Old Trafford, où les difficultés de l'équipe de Mauricio Pochettino se sont poursuivies, lors du deuxième match du technicien argentin avec les Red Devils, et le premier à domicile.

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Callum Wilson, la star de Brentford, a volé la vedette avec un doublé en première période face à Manchester United, profitant d'une association fructueuse avec son coéquipier Dango Ouattara, passeur décisif sur les deux buts, qui inscrit ainsi son nom dans un registre statistique rare en Premier League.

Ces deux buts ont confirmé l'efficacité offensive de Wilson, qui s'est montré implacable sur les occasions qui se sont présentées à lui, tandis que la défense de Manchester United a tenté en vain de contenir les déplacements de l'attaquant adverse.

Selon Squawka, Ouattara est devenu le troisième joueur visiteur à délivrer deux passes décisives pour le même joueur lors d'un seul match de Premier League à Old Trafford.

James Milner a été le premier à réaliser cet exploit, sous le maillot de Manchester City, en offrant deux passes décisives à Mario Balotelli lors d'un match face à Manchester United en 2011, avant que Mohamed Salah, la légende de Liverpool, ne l'imite en servant à deux reprises Luis Díaz, alors son coéquipier chez les Reds, en 2024.

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De son côté, Wilson a affiché des statistiques remarquables en première période : il a touché le ballon 16 fois, réussi 6 passes sur 9 et touché le ballon à 4 reprises dans la surface adverse.

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À la finition, Wilson a fait preuve d'une précision parfaite, avec deux tirs cadrés, tous deux transformés. Il a également remporté deux duels aériens, convertissant les occasions obtenues en deux buts qui ont donné à Brentford un avantage précieux en première période.

Manchester United, qui abordait la rencontre du jour à la 19e place (avant-dernier), court toujours après sa deuxième victoire en Premier League. Le club compte 8 points, avec une seule victoire, cinq nuls et 6 défaites.

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L'unique succès de Manchester United a été obtenu face à Ipswich Town sur le score de 5-2, le dimanche 30 août 2026 à Old Trafford, lors de la deuxième journée de Premier League.

La direction de Manchester United a nommé le technicien argentin à la place de Michael Carrick afin d'améliorer les résultats. Pochettino a officiellement pris ses fonctions à Old Trafford il y a seulement dix jours, après avoir quitté la sélection des États-Unis.

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