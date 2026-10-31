Al-Hilal a poursuivi ses belles performances en Saudi Pro League, après avoir franchi l'obstacle d'Al-Fateh sur le score de deux buts à zéro, samedi soir, au Kingdom Arena, dans le cadre de la douzième journée. Le club a ainsi signé une nouvelle victoire dans son parcours national et consolidé sa position dans la course à la première place, malgré son récent faux pas continental face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie Élite.

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Le Zaïm a abordé la rencontre avec l'ambition de se réconcilier avec ses supporters après la défaite asiatique sur le score de 3-1, tout en veillant à préserver sa série de victoires en championnat et à maintenir la pression sur ses concurrents au sommet. Objectif atteint grâce aux buts de l'Anglais Ollie Watkins et du Portugais Ruben Neves.

Watkins donne l'avantage à Al-Hilal et Bounou sauve le Zaïm

Al-Hilal n'a pas attendu longtemps pour imposer sa supériorité : Ollie Watkins a réussi à ouvrir le score à la 12e minute, après avoir suivi un ballon repoussé par la barre transversale, qu'il a envoyé au fond des filets pour offrir à son équipe un avantage précoce. Il a ainsi poursuivi sa présence offensive en portant son total à cinq buts en Saudi Pro League cette saison.

Al-Fateh a tenté de revenir rapidement dans la partie, et Wilfried Kanga a bien failli égaliser à la 17e minute, après avoir dévié un centre d'une tête vers la lucarne inférieure, mais le gardien marocain Yassine Bounou s'est illustré en la repoussant, préservant ainsi l'avantage d'Al-Hilal et empêchant les locaux de perdre leur longueur d'avance.

Al-Hilal a maintenu sa pression offensive durant la première mi-temps, avec une possession de balle atteignant 70 %. Watkins a également été proche d'inscrire le deuxième but à la 37e minute, lorsqu'il a profité d'une passe derrière la défense et a frappé puissamment, mais la tentative s'est transformée en corner, avant que les dernières minutes ne soient le théâtre d'une importante polémique arbitrale.

La VAR annule deux penalties et enflamme la rencontre

La fin de la première mi-temps a connu deux situations prêtant à controverse, après que l'arbitre a accordé un penalty en faveur d'Al-Fateh à la 44e minute, avant de revenir à l'écran de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et de revenir sur sa décision, une fois établi que le ballon avait heurté le bras de Mourad Batna, et non la main du défenseur d'Al-Hilal Kalidou Koulibaly, selon les explications de l'analyste arbitral Mohamed Kamal Richa.

Le suspense ne s'est pas arrêté à cette action, puisque l'arbitre est revenu examiner une autre situation dans le temps additionnel, cette fois en faveur d'Al-Hilal, avant d'annuler là aussi la décision d'accorder le penalty. La première mi-temps s'est ainsi terminée sur l'avantage du Zaïm par un but à zéro, au milieu des protestations qui ont accompagné les décisions arbitrales.

En seconde période, Al-Hilal a tenté de préserver son avance tout en continuant à chercher le but de la sécurité, tandis qu'Al-Fateh cherchait à accentuer la pression offensive et à revenir dans le match. Mais l'organisation défensive du Zaïm et la brillante prestation de Bounou ont contribué à garder la cage inviolée, malgré les tentatives des visiteurs pour changer le score.

Neves scelle la victoire dans le temps mort

Les dernières minutes ont connu des interventions tactiques des entraîneurs : Jamal Sellami a procédé à plusieurs changements pour dynamiser l'attaque d'Al-Fateh, tandis que Simone Inzaghi a fait entrer Mohamed Kanno à la place de Nasser Al-Dawsari à la 79e minute, dans le but de renforcer la maîtrise du milieu de terrain et de préserver l'avantage.

À la 91e minute, Ruben Neves a réussi à ajouter le deuxième but d'Al-Hilal sur penalty, anéantissant les espoirs de retour d'Al-Fateh et assurant les trois points au Zaïm, après avoir attendu le temps additionnel pour sceller sa victoire sur le score de deux buts à zéro.

Avec cette victoire, Al-Hilal a porté son total à 30 points, s'emparant seul de la tête du classement de la Saudi Pro League, devançant Al-Qadsiah et Al-Nassr, qui comptent chacun 28 points, tandis que le total d'Al-Fateh est resté figé à six points, à la seizième place.

Ainsi, Al-Hilal a poursuivi ses victoires nationales et préservé son parcours positif en Saudi Pro League, confirmant sa capacité à dissocier son faux pas asiatique de ses ambitions en championnat, et offrant à ses supporters l'occasion de célébrer une nouvelle victoire qui a ramené le Zaïm en tête de la compétition.