Tottenham Hotspur a profité de la supériorité numérique face à son hôte Crystal Palace et s'est imposé deux buts à zéro, ce samedi, dans le cadre de la Premier League anglaise, pour grimper à la huitième place avec 12 points, signant ainsi sa troisième victoire consécutive.

Ce résultat a sauvé l'honneur de Manchester United et l'a maintenu une place au-dessus de la zone de relégation, à égalité avec Crystal Palace, après sa défaite ce même jour, lors de la même journée, 2-0 face à Chelsea à Stamford Bridge.

La rencontre a débuté avec prudence du côté de Crystal Palace, qui s'est appuyé sur un bloc défensif, tandis que Tottenham a cherché à imposer son rythme très tôt.

Les visiteurs ont failli surprendre leur hôte à la dixième minute, mais le gardien Antonin Kinsky a repoussé une frappe de Daichi Kamada.

À la 12e minute, l'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue pour revoir le tacle violent de Jean-Philippe Mateta sur Micky van de Ven, après que l'arbitre eut d'abord brandi un carton jaune, avant de transformer sa décision en expulsion, laissant Palace terminer la rencontre à dix joueurs dès la 13e minute.

Archie Gray a écopé d'un carton jaune à la 15e minute, avant que Tottenham ne profite de sa supériorité numérique pour ouvrir le score à la 25e minute, lorsque Gray lui-même s'est élevé sans surveillance au second poteau et a dévié un corner de la tête au fond des filets.

Les hôtes ont poursuivi leur pression, mais Henderson a repoussé une frappe puissante de Dominic Solanke à la 51e minute, et a stoppé une autre tentative de Robertson à la 71e minute.

À la 73e minute, Jan Paul van Hecke a doublé la mise pour les Spurs, d'une tête sur un centre envoyé par Mathys Fernandez depuis le côté gauche.

À la 77e minute, Kulusevski est entré à la place de l'Égyptien Omar Marmoush, qui n'a pas montré grand-chose aujourd'hui.

À la 81e minute, Henderson a de nouveau brillé en repoussant une frappe puissante de Sandro Tonali, avant que Kudus ne gâche une occasion franche à la 90e minute, après avoir dévié un centre de Luca Williams-Barnett au-dessus de la barre transversale à courte distance du but.

Les dernières minutes ont été marquées par la première apparition de Williams-Barnett en Premier League anglaise, après être entré à la place de Mathys Tel à la 88e minute.

Tottenham a conservé son avance jusqu'au bout pour récolter trois nouveaux points, tandis que Crystal Palace est resté à sept points, à la 18e place (troisième à partir du bas).

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