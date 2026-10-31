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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : un doublé et une expulsion, Tottenham renverse Crystal Palace et maintient United au-dessus de la zone de relégation

Tottenham vs Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Match report
Angleterre

Tottenham signe une troisième victoire consécutive

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Tottenham Hotspur a profité de la supériorité numérique face à son hôte Crystal Palace et s'est imposé deux buts à zéro, ce samedi, dans le cadre de la Premier League anglaise, pour grimper à la huitième place avec 12 points, signant ainsi sa troisième victoire consécutive.

Ce résultat a sauvé l'honneur de Manchester United et l'a maintenu une place au-dessus de la zone de relégation, à égalité avec Crystal Palace, après sa défaite ce même jour, lors de la même journée, 2-0 face à Chelsea à Stamford Bridge.

La rencontre a débuté avec prudence du côté de Crystal Palace, qui s'est appuyé sur un bloc défensif, tandis que Tottenham a cherché à imposer son rythme très tôt.

Les visiteurs ont failli surprendre leur hôte à la dixième minute, mais le gardien Antonin Kinsky a repoussé une frappe de Daichi Kamada.

À la 12e minute, l'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue pour revoir le tacle violent de Jean-Philippe Mateta sur Micky van de Ven, après que l'arbitre eut d'abord brandi un carton jaune, avant de transformer sa décision en expulsion, laissant Palace terminer la rencontre à dix joueurs dès la 13e minute.

Archie Gray a écopé d'un carton jaune à la 15e minute, avant que Tottenham ne profite de sa supériorité numérique pour ouvrir le score à la 25e minute, lorsque Gray lui-même s'est élevé sans surveillance au second poteau et a dévié un corner de la tête au fond des filets.

Les hôtes ont poursuivi leur pression, mais Henderson a repoussé une frappe puissante de Dominic Solanke à la 51e minute, et a stoppé une autre tentative de Robertson à la 71e minute.

À la 73e minute, Jan Paul van Hecke a doublé la mise pour les Spurs, d'une tête sur un centre envoyé par Mathys Fernandez depuis le côté gauche.

À la 77e minute, Kulusevski est entré à la place de l'Égyptien Omar Marmoush, qui n'a pas montré grand-chose aujourd'hui.

À la 81e minute, Henderson a de nouveau brillé en repoussant une frappe puissante de Sandro Tonali, avant que Kudus ne gâche une occasion franche à la 90e minute, après avoir dévié un centre de Luca Williams-Barnett au-dessus de la barre transversale à courte distance du but.

Les dernières minutes ont été marquées par la première apparition de Williams-Barnett en Premier League anglaise, après être entré à la place de Mathys Tel à la 88e minute.

Tottenham a conservé son avance jusqu'au bout pour récolter trois nouveaux points, tandis que Crystal Palace est resté à sept points, à la 18e place (troisième à partir du bas).

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