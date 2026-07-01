L'Angleterre a évité de justesse un immense coup de théâtre en Coupe du monde en s'imposant 2-1 face à la République démocratique du Congo lors des huitièmes de finale.

La République démocratique du Congo avait ouvert le score dès la 7^e minute par l’intermédiaire de Brian Sibenga, imposant d’emblée une forte pression sur les Three Lions face à une défense africaine bien organisée.









En seconde période, Harry Kane a égalisé d’une tête puissante à la 75^e minute, puis a inscrit le but de la victoire à la 86^e, offrant aux siens un succès à suspense.









L’Angleterre affrontera le Mexique en huitièmes de finale.









La rencontre a été très difficile pour les Three Lions, qui n’ont pas réussi à percer le verrou défensif congolais, les Africains livrant une performance collective bien au-delà des attentes au vu de l’écart historique et technique entre les deux formations.

Le gardien congolais Lionel Mpasi a réalisé plusieurs arrêts décisifs, retardant l’échéance jusqu’à la 75^e minute.

Au final, l’Angleterre s’est qualifiée de justesse pour les huitièmes de finale, tandis que la République démocratique du Congo a quitté la Coupe du monde la tête haute, après avoir émerveillé le monde entier.