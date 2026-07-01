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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : un doublé de Kane sauve l'Angleterre d'une surprise retentissante… et le Congo quitte la compétition la tête haute

Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
H. Kane
Angleterre
Congo-Kinshasa
É.-U.

Une remontada anglaise haletante

L'Angleterre a évité de justesse un immense coup de théâtre en Coupe du monde en s'imposant 2-1 face à la République démocratique du Congo lors des huitièmes de finale.

 La République démocratique du Congo avait ouvert le score dès la 7^e minute par l’intermédiaire de Brian Sibenga, imposant d’emblée une forte pression sur les Three Lions face à une défense africaine bien organisée.



En seconde période, Harry Kane a égalisé d’une tête puissante à la 75^e minute, puis a inscrit le but de la victoire à la 86^e, offrant aux siens un succès à suspense.



L’Angleterre affrontera le Mexique en huitièmes de finale.



   La rencontre a été très difficile pour les Three Lions, qui n’ont pas réussi à percer le verrou défensif congolais, les Africains livrant une performance collective bien au-delà des attentes au vu de l’écart historique et technique entre les deux formations.

Le gardien congolais Lionel Mpasi a réalisé plusieurs arrêts décisifs, retardant l’échéance jusqu’à la 75^e minute.

Au final, l’Angleterre s’est qualifiée de justesse pour les huitièmes de finale, tandis que la République démocratique du Congo a quitté la Coupe du monde la tête haute, après avoir émerveillé le monde entier.

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