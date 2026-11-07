Le Real Madrid a creusé l'écart face à son hôte Valence en inscrivant son deuxième but à la 37e minute de la rencontre qui oppose les deux équipes au stade Mestalla, dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Espagne, après que le Turc Arda Güler a su profiter de la confusion dans la défense des locaux pour loger le ballon au fond des filets.

Le but est survenu après une erreur des joueurs de Valence, dont a profité Jude Bellingham pour s'élancer vers la surface de réparation, avant d'adresser un centre au ras du sol qui a heurté le défenseur Tárrega, le ballon parvenant alors à Güler, positionné juste derrière lui, qui n'a pas hésité à l'envoyer au fond des cages.

Le but de Güler est venu offrir à la formation madrilène un avantage de deux buts, après que Fede Valverde avait ouvert le score d'une puissante frappe des 20 mètres, sur un suivi de balle repoussée d'un coup franc tiré par Kylian Mbappé.