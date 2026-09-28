Columbus Crew a arraché une victoire spectaculaire face à son visiteur l'Inter Miami, tenant du titre de la Leagues Cup, en s'imposant sur le score de 2-1, grâce à un but à la dernière seconde inscrit par Djamel Tiery à la huitième minute du temps additionnel de la seconde période, dans une rencontre marquée par une performance remarquable de la star argentine Lionel Messi.

Malgré la défaite de son équipe, Messi a offert un éclair de génie exceptionnel, en inscrivant l'unique but de l'Inter Miami à la 33e minute, sur un coup franc direct qu'il a exécuté du pied gauche depuis un angle difficile, la balle venant se loger dans la lucarne opposée, sur une frappe qui a surpris la défense de Columbus, qui s'attendait à un centre.

Ce but a porté le total de Messi à 12 réalisations sur coups francs directs sous le maillot de l'Inter Miami toutes compétitions confondues, dont 6 buts au cours de la saison actuelle. Il a également atteint son 21e but en MLS, consolidant sa place de leader dans la course au Soulier d'or avec 3 buts d'avance sur Petar Musa, joueur de Dallas.

La star argentine a tenté de creuser l'écart en faveur de son équipe au cours de la seconde période, mais le gardien de Columbus, Patrick Schulte, a repoussé une frappe lointaine, tandis qu'une autre tentative est passée à côté du but, avant que la rencontre ne se dirige vers un dénouement dramatique.

L'Inter Miami avait été mené au score après que son ancien attaquant Josef Martínez eut inscrit le but de l'avantage pour Columbus sur un penalty en première période, à la suite d'une faute commise sur lui dans la surface de réparation par Yannick Bright, avant que Messi n'égalise pour son équipe.

La tâche de Miami s'est encore compliquée après l'expulsion de son remplaçant Santiago Morales, ce qui a permis à Columbus de profiter de la supériorité numérique dans les derniers instants, lorsque Djamel Tiery a repris le ballon relâché par le gardien de Miami Rocco Ríos Novo pour l'envoyer au fond des filets, offrant à son équipe une précieuse victoire.

La rencontre a également été marquée par la malchance de Columbus, après que le poteau et la barre transversale eurent repoussé trois tentatives distinctes du joueur Anas Zaroury, avant que Tiery ne scelle le sort de la confrontation d'un but tardif, permettant aux hôtes d'engranger trois points importants dans la lutte pour la qualification en phase éliminatoire.

Avec ce résultat, l'Inter Miami reste bloqué à la troisième place de la Conférence Est, à égalité de points avec le New England Revolution, deuxième, et avec 14 points de retard sur le leader Nashville SC, tandis que Columbus Crew grimpe à la douzième place, gardant ainsi ses espoirs d'atteindre les play-offs.

Cette rencontre intervient avant le déplacement de Messi en Argentine, où il se prépare à disputer son dernier match sous le maillot de la sélection nationale face au Bénin, lors d'une rencontre amicale prévue le 6 octobre au stade Monumental à Buenos Aires, après avoir annoncé sa retraite internationale fin août.