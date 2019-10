VIDEO - Un coup franc "à la CR7" pour Rashford contre Chelsea

L’attaquant de Manchester United s’est rappelé au bon souvenir de son prédécesseur portugais contre Chelsea.

peut remercier Marcus Rashford. Ce mercredi face à (2-1), l’attaquant anglais a fait parler toute sa classe pour permettre aux Red Devils de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la , où ils affronteront Colchester, pensionnaire de League Two.

L’international anglais a commencé son récital en première période, sur penalty. Juste après, Michy Batshuayi a égalisé pour les Blues, mais Rashford ne comptait pas en rester là.

La comparaison osée de Lindelöf

Sur un coup franc placé à environ 30 mètres et quasiment plein axe, l’homme providentiel des Red Devils a donc déclenché une superbe frappe qui a terminé sa course en pleine lucarne.

Une frappe sèche, limpide et puissante qui a rappelé à son coéquipier Victor Lindelöf la qualité et la gestuelle de tir d’un certain… Cristiano Ronaldo, lequel a longtemps régalé les supporters mancuniens (2003-2009) grâce à ses coups francs.

"Lorsque je m’entraîne à tirer, il y a ce mouvement de haut en bas et le ballon peut aller n’importe où. Heureusement, aujourd’hui, il est allé dans la lucarne. C’est une soirée positive. Le début de saison n’était pas exactement ce à quoi nous nous attendions, mais nous devons nous en sortir et retenir la victoire", a déclaré Rashford après le coup de sifflet final, dans des propos rapportés par The Mirror.