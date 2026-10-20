L'ambiance d'après-match entre Al-Nassr et Neom s'est transformée en une scène chaotique, les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final ayant été marquées par une vive altercation entre dirigeants des deux équipes, qui a dégénéré en agression physique, dans un incident qui a détourné l'attention des événements d'une rencontre remportée par Al-Nassr sur le score d'un but à zéro.

Des images relayées ont montré un accrochage entre un dirigeant de Neom et un autre d'Al-Nassr, avant que le dirigeant de la première équipe ne porte un coup de pied à son homologue d'Al-Nassr, dans un climat de tension sur la pelouse, ce qui a nécessité l'intervention de plusieurs personnes présentes pour maîtriser la situation, séparer les deux parties et empêcher une escalade des événements.

L'incident est survenu au terme d'une rencontre marquée par le suspense et la rivalité, son issue n'ayant été scellée que par un seul but, les esprits s'échauffant après le coup de sifflet final dans une scène qui a suscité la polémique, après que l'altercation verbale s'est muée en accrochage physique devant les objectifs des photographes.

Des comptes sur les réseaux sociaux ont relayé les images documentant l'incident, dans un large écho autour de ce qui s'est produit après le match, en attendant d'éventuelles clarifications officielles sur les circonstances de l'accrochage et les mesures susceptibles d'en découler.

Al-Nassr avait remporté la rencontre en sa faveur sur le score d'un but à zéro, inscrit par le Portugais João Félix à la 61e minute, menant son équipe vers une victoire difficile dans le cadre des matchs de la dixième journée du championnat saoudien Roshn Pro League, malgré les nombreuses occasions gâchées par les deux formations au cours de la rencontre.

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Al-Nassr a porté son total à 22 points, occupant la troisième place au classement, à deux points d'Al-Hilal et à trois points d'Al-Qadisiya, tandis que le total de Neom reste bloqué à 16 points, à la sixième place.

Après la victoire sur Neom, Al-Nassr se prépare à disputer une nouvelle rencontre face à Al-Faisaly le vendredi 23 octobre, avant de recevoir Al-Khaleej le 29 octobre, puis d'affronter Al-Hazm à l'extérieur le 5 novembre, dans une série de matchs au cours desquels il cherche à continuer de récolter des points et à poursuivre les équipes de tête.



