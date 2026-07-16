Vidéo : un comportement surprenant… Bellingham encourt une sanction après avoir agressé un joueur argentin

L'ambiance s'est tendue après le coup de sifflet final de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Angleterre et l'Argentine, lorsque Jude Bellingham a été impliqué dans un accrochage avec un joueur argentin, une altercation qui pourrait valoir à la star du Real Madrid l'attention de la Fédération internationale de football (FIFA).

Les Three Lions, menés 2-1 après avoir encaissé deux buts tardifs à Atlanta, ont ainsi manqué leur billet pour la finale, laissant l’Albiceleste défier l’Espagne pour le titre.

Après le coup de sifflet final, alors que les Argentins célébraient leur qualification, les caméras ont capté le moment où le milieu de terrain de 20 ans a asséné une légère gifle à l’arrière de la tête du remplaçant argentin Valentin Barco, avant que joueurs et membres des deux staffs n’interviennent pour calmer rapidement les esprits.

Les images diffusées par le quotidien espagnol AS montrent que les deux joueurs ont ensuite échangé des propos avant d’être séparés, tandis que l’équipe arbitrale n’a pas remarqué l’incident.

Les images disponibles ne permettent pas de savoir si le joueur argentin a tenu des propos provocateurs ayant déclenché la réaction du milieu madrilène.

Selon le journal britannique The Sun, la FIFA pourrait ouvrir une procédure disciplinaire et infliger au milieu de terrain anglais une suspension qui le priverait du match pour la troisième place face à la France.

Toutefois, la FIFA pourrait aussi classer l’incident sans suite ou se contenter d’une amende avec sursis. Pour l’heure, l’instance internationale n’a émis aucun commentaire officiel.

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Bellingham, visiblement affecté, a même versé des larmes après avoir vu s’envoler son rêve de finale.

La star du Real Madrid n’était pas la seule à être sous tension, puisque les minutes qui ont suivi la rencontre ont été marquées par des altercations entre plusieurs joueurs des deux équipes au milieu du terrain.

Morgan Rogers s’est mêlé à l’une de ces échauffourées, tandis que le gardien remplaçant Dean Henderson tentait de calmer le jeu et que l’arbitre Ismail Al-Fath éloignait le joueur anglais de l’affrontement.

James Trafford et Ivan Toney sont aussi intervenus pour calmer les esprits, tandis que Rogers tentait de s’approcher de Lisandro Martínez avant d’être retenu ; il a également eu une vive altercation avec Juan Musso, le gardien remplaçant argentin.

Auparavant, Bellingham avait été vu en train de réconforter son coéquipier Nico O’Reilly sur la pelouse, avant de se diriger vers le point de friction pour soutenir ses partenaires dans le climat électrique qui a suivi le coup de sifflet final.