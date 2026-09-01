Al-Hilal a remporté le clasico face à Al-Ahli, sur une victoire spectaculaire par 3 à 0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade « Kingdom Arena » ce mardi soir, un match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal a entamé la rencontre pied au plancher et a lancé plusieurs attaques successives sur le but d'Al-Ahli, jusqu'à la neuvième minute, marquée par le premier but signé Sergej Milinković-Savić.









Al-Hilal a poursuivi sa domination sur le match, face à un net recul du niveau d'Al-Ahli, qui n'a pas su créer d'attaques dangereuses vers le but de Yassine Bounou.

La 23e minute a vu Al-Hilal inscrire le deuxième but par l'intermédiaire de Crysencio Summerville, accentuant ainsi la pression sur son adversaire.





En seconde période, le niveau d'Al-Ahli s'est légèrement amélioré, et l'équipe a timidement tenté de faire trembler les filets, mais Yassine Bounou était présent.

Au fil des minutes, Al-Hilal a pris le contrôle et lancé de nombreuses attaques, et la nouvelle recrue Ollie Watkins a inscrit le troisième but à la 86e minute.

Al-Hilal porte ainsi son total à 12 points après 4 victoires consécutives, en tête du classement avec seulement une différence de buts d'avance sur Al-Nassr, dauphin.

Quant à Al-Ahli, l'équipe recule à la septième place avec 6 points, après avoir subi sa deuxième défaite en championnat cette saison, après le revers face à Al-Kholood.

La rencontre a été marquée par de nombreux tacles appuyés des deux équipes, ainsi que par des accrochages entre les joueurs, dans lesquels sont intervenus des membres des deux staffs techniques.









Dans les dernières minutes de la première période, la tension était vive entre les joueurs des deux équipes. La crise a débuté à la suite d'une action entre Mohamed Mahzri, joueur d'Al-Hilal, et l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, Mahzri tombant au sol en prétendant avoir été frappé, ce qui a poussé l'arbitre à brandir un carton jaune à l'encontre de Toney.

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Demiral s'est dirigé vers Mahzri et l'a tiré fermement par le maillot alors qu'il était à terre, ce qui a conduit l'arbitre de la rencontre à lui infliger un carton jaune, en plus d'un carton rouge brandi à l'encontre d'un membre du staff technique d'Al-Ahli pour contestation.

À la 45e+7 minute, Demiral a reçu un second carton jaune puis a été expulsé après un tacle appuyé sur Crysencio Summerville.







