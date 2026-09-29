Anthony Gordon, la star de Barcelone, a offert l'avantage à sa sélection, l'Angleterre, face à la République tchèque, en inscrivant le premier but à la 47e minute de la rencontre opposant les deux équipes, mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le but est survenu en début de seconde période, lorsque Gordon a repris un centre remarquable de Trent Alexander-Arnold, la star du Real Madrid, d'une tête maîtrisée à contre-pied du gardien tchèque, offrant ainsi l'avantage aux Three Lions.

Gordon poursuit sa belle forme avec la sélection anglaise, après avoir également marqué lors du dernier match face à l'Espagne, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations de l'UEFA, qui s'était soldé par une victoire de la Roja sur le score de 3-2, confirmant sa présence offensive avec la sélection anglaise durant cette période.

La sélection anglaise a imposé sa domination sur le déroulement de la rencontre de manière quasi totale, profitant de la supériorité numérique après l'expulsion de Pavel Sulc à la 25e minute, ce qui a contraint les locaux à se replier dans leur camp, sous la possession et la pression continues des joueurs anglais.

Le but revêt un caractère particulier puisqu'il a réuni deux joueurs appartenant aux deux pôles du football espagnol : Gordon a rejoint Barcelone en début de saison en provenance de Newcastle, tandis qu'Arnold évolue au sein du Real Madrid depuis son transfert au club madrilène il y a deux saisons en provenance de Liverpool.







