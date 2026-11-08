Le Barça a décroché une victoire précieuse aux dépens de l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1, dans la rencontre qui les a opposés lors de la dixième journée de la Liga, après avoir renversé un déficit d'un but pour s'imposer grâce à un doublé de Fermin Lopez, engrangeant ainsi trois points importants dans la course au sommet.

Le Barça a abordé la rencontre avec la volonté de prendre sa revanche face à l'Atlético de Madrid, ce dernier l'ayant éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe du Roi la saison passée, tandis que Diego Simeone a opté pour une composition incluant Koke, Barrios, Baena et Julian Alvarez. En face, Hansi Flick a titularisé Marc Bernal pour compenser l'absence de Rodri, blessé, en s'appuyant sur Lamine Yamal, Raphinha et Gordon en ligne d'attaque.

L'Atlético de Madrid a entamé le match avec un pressing offensif intense, et Julian Alvarez a failli ouvrir le score très tôt, mais Joan Garcia a repoussé son face-à-face à la sixième minute, avant que le poteau ne sauve le Barça d'une tête de Pubill sur un corner. Les locaux ont répliqué par une tentative de Pedri qui a heurté la barre transversale à la huitième minute.

L'équipe madrilène n'a pas tardé à concrétiser sa supériorité, après avoir exploité les espaces derrière la défense avancée du Barça, Kang-in Lee ayant adressé un ballon à Julian Alvarez, lequel a délivré un centre précis que Giuliano Simeone a conclu d'une frappe au fond des filets à la dixième minute, offrant l'avantage à l'Atlético.

Le pressing madrilène s'est poursuivi durant la première période, et Joan Garcia a de nouveau brillé face à une frappe de Julian Alvarez à la 26e minute, avant que le Barça ne retrouve son équilibre dans les dernières minutes et ne parvienne à égaliser juste avant la pause, après que Pedri a conduit une attaque qui s'est achevée par l'arrivée du ballon sur Fermin Lopez, lequel a décoché une frappe puissante qui a logé le ballon dans les filets de Jan Oblak à la 45e minute.

Dès le début de la seconde période, l'entrée de Frenkie de Jong à la place de Bryan Farinas a offert au Barça un plus grand contrôle du milieu de terrain, et l'équipe est apparue plus organisée dans la possession et la construction de ses attaques, tandis que l'Atlético continuait de chercher à exploiter les espaces derrière la défense catalane. Alvarez a failli redonner l'avantage à son équipe d'une frappe piquée à la 55e minute, mais celle-ci est passée à côté du poteau.

Le coup décisif est de nouveau venu de Fermin Lopez, après un une-deux avec Lamine Yamal à la 67e minute, ce dernier ayant adressé une passe précise au milieu de terrain qui s'est lancé dans la surface de réparation avant de tromper Oblak avec précision, inscrivant son deuxième but et offrant au Barça l'avantage sur le score de 2-1.

Dans les minutes restantes, le Barça a préservé sa supériorité et sa possession, tandis que l'Atlético tentait de revenir dans le match sans parvenir à égaliser, la rencontre s'achevant par la victoire de l'équipe catalane, qui a repris trois points d'avance sur le Real Madrid et porté son écart à 5 points sur l'Atlético de Madrid, en sortant avec des gains importants dans sa lutte pour le titre de la Liga.