Le Tunisien Habib Ouslati, joueur du club irakien de Newroz, a attiré tous les regards après avoir mené son équipe à la victoire face à Al-Mina (2-0), ce vendredi, dans le cadre de la dixième journée du championnat irakien, en inscrivant deux buts, dont une retournée spectaculaire depuis l'extérieur de la surface de réparation, candidate au titre de but de la saison.

Ouslati a signé les deux buts de Newroz aux 30e et 45e+1 minutes, mais sa seconde réalisation a constitué le fait marquant de la rencontre : après avoir contrôlé un long ballon de la poitrine, il a enchaîné par une superbe retournée depuis l'extérieur de la surface, qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets, sous les yeux ébahis de ses coéquipiers, du staff technique et des supporters présents dans les tribunes.

Avant cette action, Ouslati ne figurait pas parmi les noms les plus connus des terrains irakiens, bien qu'il ait porté le maillot de la sélection tunisienne à quelques reprises et qu'il ait connu une précédente expérience avec le club d'Al-Talaba, avant de rejoindre Newroz en juillet 2026.

Mais son but exceptionnel a rapidement suscité l'intérêt sur les réseaux sociaux et les plateformes sportives.

Newroz porte ainsi son total à 21 points en 10 matches et occupe la deuxième place du classement, à deux longueurs du leader Al-Karma, qui a disputé 9 rencontres.