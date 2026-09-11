Lamine Yamal, la jeune star du Barça, a continué d'attirer tous les regards lors de l'entraînement de l'équipe, après avoir inscrit un magnifique but du talon dans une action exceptionnelle qui a suscité l'étonnement de ses coéquipiers et les applaudissements des observateurs de la séance d'entraînement.

Yamal a reçu le ballon dans la surface de réparation, avant de dépasser le gardien et de décider de conclure l'action de manière peu conventionnelle, frappant le ballon du talon avec une grande dextérité, une touche qui a reflété toute la confiance et le talent dont dispose le joueur.

L'action a suscité l'admiration des présents, après que Yamal a de nouveau offert l'un de ces gestes techniques qu'il a l'habitude de proposer, confirmant que son talent ne se limite pas aux matchs officiels, mais apparaît également lors des entraînements.

La jeune star du Barça continue d'attirer les regards grâce à ses qualités techniques et à sa grande imagination, étant devenue capable de créer des moments exceptionnels même lors des séances d'entraînement.