La rencontre entre Al-Nassr et Neftchi, comptant pour la deuxième journée de l'AFC Champions League Elite, a été marquée par une série d'événements spectaculaires en l'espace de 3 minutes seulement.

Le coup d'envoi du match avait été repoussé d'environ une heure, en raison des événements qui embrasent le Moyen-Orient, et la rencontre a donc débuté à 22h15, heure de La Mecque. Suivez les détails

Ronaldo a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr à la 42e minute de la seconde période, d'une frappe puissante depuis la surface de réparation, signant ainsi son premier but dans l'édition actuelle de la compétition asiatique.









Il atteint également la barre des cinq buts toutes compétitions confondues cette saison, ainsi que le cap des 981 buts sur l'ensemble de sa carrière. Il ne lui reste plus que 19 buts pour réaliser son rêve des mille buts.

Moins d'une minute plus tard, l'équipe visiteuse a réduit l'écart, mais l'arbitre a décidé d'annuler le but après recours à l'assistance vidéo. Les événements ne se sont toutefois pas arrêtés là, puisque l'Espagnol Inigo Martinez, défenseur d'Al-Nassr, s'est accroché avec un joueur de Neftchi.

L'arbitre a alors décidé de brandir un carton jaune à l'encontre de chacun des deux joueurs, les avertissant de ne pas récidiver, avant que la rencontre ne reprenne normalement.







