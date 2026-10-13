Vidéo : un but refusé enflamme la rencontre, la VAR et Cancelo sauvent le Barça de l'enfer turc

La technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage, la "VAR", a évité au Barça d'être mené par deux buts face à Galatasaray, après avoir annulé un but des locaux à la 34e minute, lors de la rencontre qui oppose les deux équipes ce mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, permettant ainsi au club catalan de conserver ses espoirs de revenir dans la partie.

Galatasaray avait ouvert le score à la 28e minute par l'intermédiaire d'Alexeï Batrakov, plaçant la formation turque aux commandes au milieu d'une immense ferveur populaire, et accentuant la pression sur le Barça, qui a tenté de revenir dans le match et d'éviter de regagner les vestiaires avec un but de retard à la pause.

Galatasaray a poursuivi son pressing en profitant de son avance au score et de l'enthousiasme de ses supporters, et a réussi à faire trembler de nouveau les filets du Barça à la 34e minute, après que Victor Osimhen a dominé dans les airs sur un corner et placé une tête, avant qu'Albert Yilmaz ne la touche et que le ballon poursuive sa course au fond des filets, faisant exploser de joie les tribunes turques sur un but qui semblait devoir offrir aux locaux un avantage confortable.

Mais la joie des supporters de Galatasaray a été de courte durée, l'assistance vidéo étant intervenue pour revoir l'action, avant que la position de hors-jeu soit signalée et le but annulé. La formation turque est donc restée sur une avance d'un but à zéro, et le Barça a obtenu une nouvelle occasion de redresser la situation, alors qu'il était menacé d'un retard de deux buts en moins de dix minutes.

La décision d'annuler le but a constitué un tournant de la première période, puisqu'elle a donné au Barça l'occasion de reprendre son souffle et de revenir dans l'ambiance de la rencontre, après avoir échappé à une situation délicate face au pressing de la formation turque, qui était tout près de doubler son avance et de compliquer la mission du géant catalan.

Le Barça a saisi sa chance à deux minutes de la fin de la première période, lorsque João Cancelo a réussi à inscrire le but égalisateur à la 43e minute, après avoir reçu une superbe passe de Dani Olmo qu'il a reprise d'une seule touche pour loger le ballon au fond des filets, ramenant le club catalan à son point de départ.

La première période s'est achevée sur un score de parité, 1-1, après que l'intervention de l'assistance vidéo a privé Galatasaray de doubler son avance, avant que le Barça ne le sanctionne par le but de l'égalisation. L'action du but annulé est ainsi devenue l'un des moments les plus marquants de la rencontre, après avoir changé le cours des dernières minutes de la première période du match.







