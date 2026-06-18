Vidéo : un but libérateur offre au Ghana une victoire précieuse face au Panama

La sélection ghanéenne a décroché une victoire précieuse face au Panama (1-0), lors de la première journée du groupe 12 de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

C’est Caleb Yerenke qui a inscrit le but de la victoire des « Black Stars » dans les dernières secondes du match, plus précisément à la 90e+5.

Les Black Stars empochent ainsi trois points précieux et occupent la deuxième place du groupe, juste derrière l’Angleterre à la différence de buts, tandis que le Panama pointe à la troisième place, bredouille.

Plus tôt dans la journée, l’Angleterre avait dominé la Croatie 4-2 dans le même groupe.







