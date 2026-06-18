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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : un but libérateur offre au Ghana une victoire précieuse face au Panama

Angleterre vs Ghana
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É.-U.

L'équipe d'Angleterre occupe la première place du groupe.

 La sélection ghanéenne a décroché une victoire précieuse face au Panama (1-0), lors de la première journée du groupe 12 de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

C’est Caleb Yerenke qui a inscrit le but de la victoire des « Black Stars » dans les dernières secondes du match, plus précisément à la 90e+5.

Les Black Stars empochent ainsi trois points précieux et occupent la deuxième place du groupe, juste derrière l’Angleterre à la différence de buts, tandis que le Panama pointe à la troisième place, bredouille.

Plus tôt dans la journée, l’Angleterre avait dominé la Croatie 4-2 dans le même groupe.


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