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Un but inscrit lors du match entre le RKC Waalwijk et le FC Den Bosch fait actuellement le tour du monde. Selon Hans Kraay junior, la réalisation de Yoram van der Veen est l’une des plus belles jamais vues en Keuken Kampioen Divisie.

Dans ce duel entre deux clubs du Brabant, le RKC a dominé les visiteurs de la tête et des épaules. L’équipe à domicile a ouvert le score après seulement dix minutes.

En seconde période, le club de Waalwijk a creusé l’écart. C’est surtout le but du 3-0, inscrit à la 74e minute, qui a fait parler après la rencontre.

Faissal Al Mazyani a lancé l’action d’un superbe long ballon vers Van der Veen. Celui-ci l’a contrôlé dans les airs, a effectué un jongle supplémentaire, puis l’a envoyé de volée hors de portée du gardien Pepijn van der Merbel.

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Après le match, Kraay junior était dithyrambique sur le plateau d’ESPN. « C’est… Oh, oh, oh. C’est tellement fantastique. Le ballon parcourt quarante mètres. Et lui décide tout simplement de faire un petit jongle. »

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« C’est l’un des plus beaux buts que j’aie jamais vus en Keuken Kampioen Divisie. Il me fait un peu penser à Dennis Bergkamp », poursuit-il.

« Cette technique est… Ça ne peut pas être un hasard. Je pourrais regarder ça toute la soirée », conclut le consultant d’ESPN.

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Le RKC s’est finalement imposé 4-0 face au FC Den Bosch. Il dépasse ainsi au classement son adversaire direct de samedi soir.

Le RKC occupe désormais la neuvième place de la Keuken Kampioen Divisie. Le FC Den Bosch doit se contenter de la dixième.