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imago-sport-1080560508.jpgZUMA Press Wire

Traduit par

Vidéo : un but et une expulsion, Danilo Pereira gâche l'ouverture d'Al-Ittihad en 6 minutes catastrophiques

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
D. Pereira
Arabie saoudite
Portugal

Le défenseur portugais a révélé son mauvais visage

Le Portugais Danilo Pereira, défenseur d'Al-Ittihad, a mis son équipe en difficulté avec deux erreurs fatales en 6 minutes catastrophiques lors de son match d'ouverture en Saudi Pro League.

Al-Ittihad recevait Al-Khaleej, ce samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la première journée de la Saudi Pro League.

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Al-Ittihad a terminé la première mi-temps en menant contre Al-Khaleej sur un score vierge, mais le début de la seconde période a été catastrophique, en raison des erreurs fatales commises par Danilo Pereira.

Tout a commencé à la 52e minute, lorsque Dominguez, joueur d'Al-Khaleej, a inscrit le but égalisateur, après avoir dévié un centre au fond des filets d'une tête, le défenseur portugais ayant échoué à le surveiller correctement.

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Pereira ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a commis une erreur fatale quelques minutes plus tard, après avoir donné un coup de pied à un défenseur d'Al-Khaleej sans ballon, ce qui a conduit l'arbitre Majed Al-Shamrani à l'expulser à la 58e minute, après recours à l'assistance vidéo.

L'Allemand Jens Wissing a été contraint de réduire son potentiel offensif, afin de compenser l'expulsion de Danilo Pereira, en faisant entrer le défenseur saoudien Hassan Kadesh au détriment de l'ailier français Moussa Diaby.

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