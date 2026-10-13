Le club azerbaïdjanais du Sabah a écrit une page historique de son parcours, en signant sa première victoire en Ligue des champions, lors de sa première participation à la compétition continentale, après son succès face à son invité tchèque du Slavia Prague sur le score de 2-0, dans la rencontre qui les a opposés ce mardi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue.

Sabah avait entamé son aventure européenne par une défaite contre Manchester United sur le score de 4-0, lors de la première journée, mais le club a su rapidement retrouver ses esprits pour engranger les trois premiers points de son histoire dans la compétition, sous les acclamations de ses supporters, heureux de cet exploit exceptionnel.

La formation azerbaïdjanaise a attendu la 49e minute pour ouvrir le score, lorsque Kahim Paris est parvenu à tromper la vigilance du Slavia Prague, offrant l'avantage aux locaux dès le début de la seconde période et plaçant son équipe sur la voie d'une victoire historique dans la compétition.

À la 88e minute, Joy Lance Mikels a ajouté le deuxième but de Sabah d'une manière comique, après une grossière erreur du gardien du Slavia Prague sur un long ballon : sorti de ses buts pour tenter de dégager, il a manqué sa passe, et le ballon est arrivé dans les pieds de Mikels.

Le joueur de Sabah a alors armé une frappe faible en direction du but et, alors que le ballon ne semblait pas représenter un réel danger, l'un des défenseurs du Slavia Prague, posté devant lui, n'a pas réussi à l'intercepter après une chute étrange. Le ballon a poursuivi sa course jusqu'au fond des filets, à la grande stupéfaction des joueurs tchèques, scellant la victoire des locaux sur le score de deux buts à zéro.

Ce succès revêt une importance particulière pour Sabah, officiellement fondé en 2017 et qui dispute la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Le club a ainsi décroché sa première victoire dans la compétition après un début difficile face à Manchester United, offrant à ses supporters un moment historique qui restera gravé dans le parcours du club.







