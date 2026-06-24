Hassan Al-Haydos, la star de l’équipe nationale du Qatar, est entré dans l’histoire du football asiatique en Coupe du monde en inscrivant un but tant attendu après quatre années d’attente.

Ce mercredi, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le Qatar a affronté la Bosnie-Herzégovine au stade de Seattle.

À la 42^e minute, Al-Haydos a ouvert le score pour les Qataris en reprenant un centre à ras de terre et en le logeant au fond des filets.

D’après le site spécialisé « Stats Foot », il est seulement le deuxième Qatari à trouver le chemin des filets dans l’histoire de la Coupe du monde, après Mohammed Muntari, buteur lors de la défaite 1-3 contre le Sénégal au deuxième tour de groupes en 2022.

Bien que les « Al-Anabi » aient marqué lors de leur match nul 1-1 contre la Suisse à la première journée, il s’agissait d’un c.s.c.

Selon le compte « Mr. Sheeb » spécialisé dans les statistiques sur le réseau social « X », l’attaquant qatari devient le deuxième joueur asiatique le plus âgé à marquer en Coupe du monde, à 35 ans et 195 jours.

Seul l’Iranien Ramin Rezaian, buteur contre la Nouvelle-Zélande il y a neuf jours à l’âge de 36 ans et 86 jours, fait mieux.