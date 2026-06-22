Le public du stade de Dallas a acclamé avec enthousiasme la star colombienne Shakira (49 ans) lorsqu’elle est apparue sur l’écran géant pendant le match opposant l’Argentine à l’Autriche. La chanteuse internationale était assise dans les tribunes VIP pour voir la légende Lionel Messi battre plusieurs records lors de cette Coupe du monde.

L’interprète de l’hymne officiel de la Coupe du monde 2026, « Day Day », est apparue durant la seconde période de la rencontre disputée au stade de Dallas (Texas). Elle a salué la caméra et adressé un baiser aux supporters, qui lui ont répondu par des acclamations nourries, avant de réapparaître à la mi-temps.

Accompagnée de l’un de ses enfants, elle a assisté à un moment historique : le 17^e but de Messi en Coupe du monde, record absolu de la compétition, avant un 18^e dans le temps additionnel qui a scellé la victoire 2-0, selon le journal britannique The Sun.

Figure incontournable des Coupes du monde, Shakira s’était déjà illustrée en 2006 à l’occasion de la cérémonie de clôture en Allemagne, elle avait déjà marqué les esprits en 2006 à l’occasion du gala de clôture, avant de laisser une empreinte indélébile en 2010 avec « Waka Waka », titre le plus célèbre de l’histoire de la Coupe du monde, puis de signer « La La La » au Brésil en 2014 et, plus récemment, « Dai Dai » pour l’édition 2026 en cours.

Avec ses 18 buts, la Pulga dépasse désormais Miroslav Klose (16) et s’empare seul du trône des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.