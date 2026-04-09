L’ancienne star du club d’Al-Ittihad de Djeddah a rejeté le départ de l’entraîneur portugais Sergio Conceição, malgré les récents résultats décevants de l’équipe.

Les Rouge et Noir ont concédé leur neuvième défaite de la saison en Roshen League, battus 3-4 par Neom mercredi au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Riyad, en match en retard de la 29^e journée.

Cette contre-performance intervient à quelques jours du coup d’envoi de l’aventure des « Tigres » en tours préliminaires de la Ligue des champions de l’Asie, où ils défieront Al-Wahda (Émirats) mardi prochain en huitièmes de finale.

Manaf Abu Shukair, ancien joueur emblématique du club, a déclaré sur le plateau de l’émission « Dorina Ghair » que le limoger dans les prochains jours n’apporterait rien de tangible à l’équipe.

Lire aussi : Une décision surprenante… Le limogeage déclenche la colère de Consesao

« Je constate qu’Al-Ittihad n’a ni saveur, ni couleur, ni identité sous Consesao. Défensivement, le positionnement et les choix de départ sont systématiquement discutables », a-t-il analysé.

Il ajoute : « Nous critiquions Laurent Blanc, mais il est bien meilleur que Consesao, car il laissait plus de liberté aux joueurs, contrairement à ce dernier qui commet des erreurs dans de nombreux matchs et qui n’a aucune empreinte. »

Il a poursuivi : « Sur le plan technique, cette équipe n’a pas le niveau pour remporter la Ligue des champions asiatique, c’est une formation finie ; toutefois, l’histoire, la stature et le soutien de ses supporters pourraient encore créer l’exploit. »

Il conclut : « Garder Consesao nuit au groupe, mais le limoger n’est pas la solution immédiate. La situation reste préoccupante. »

Il a conclu : « La balle est désormais dans le camp des joueurs. Ils doivent oublier cet entraîneur et leurs éventuels différends, car le club s’apprête à disputer une compétition décisive qui pourrait effacer tout ce qui s’est passé cette saison. »