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Vidéo : un aveu surprenant de Firas Al-Buraikan après la soirée d'Amman

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Arabie saoudite vs Irak
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Gulf Cup
F. Al-Buraikan
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Le musicien explique le secret de la réussite

Firas Al-Buraikan, la star d'Al-Ahli et de la sélection saoudienne, a fait un aveu surprenant après avoir mené l'Arabie saoudite à la victoire contre Oman (3-0), lors de la deuxième journée de la Coupe du Golfe arabique.

À lire aussi : le troisième coup dur, une nouvelle star quitte le camp de l'Arabie saoudite lors de la Gulf Cup 27

Al-Buraikan a inscrit un magnifique doublé dans les filets d'Oman, portant son total à 4 buts et se retrouvant à un seul but de devenir le meilleur buteur de la génération actuelle dans la compétition, aux côtés d'Abdullah Al-Hamdan, auteur de 5 buts.

Al-Buraikan avait auparavant fait l'objet de nombreuses critiques en raison de l'irrégularité de son niveau avec l'Arabie saoudite, avant de répondre lors du match d'hier avec une prestation remarquable.

Après la rencontre, Al-Buraikan a déclaré dans des propos tenus sur le réseau de chaînes qatari « Al-Kass » : « Je ne joue pas à mon poste depuis 3 ans, et lorsque je joue en pointe, je fais toujours mes preuves. »

Il a ajouté : « Je suis très heureux d'avoir marqué deux buts, c'est le fruit d'un formidable travail collectif, et mon objectif est de donner tout ce que j'ai pour la sélection et le club dans ce qui vient, et notre but est de remporter le titre. »

Il a conclu : « Nous sommes heureux de cette victoire, et le niveau a été différent de celui du match face au Koweït, car les confrontations d'ouverture sont toujours difficiles, et le plus important, c'est la qualification. »

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