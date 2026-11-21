Partager Suivez GOAL sur Google

Mohammed Noor, légende d'Al-Ittihad, a dévoilé les coulisses de ses négociations avec le rival historique Al-Hilal, à l'époque où il évoluait à Al-Ittihad.

Publicité

Le prince Mohammed ben Faisal, ancien président d'Al-Hilal, avait affirmé avoir négocié avec Mohammed Noor en vue de le faire venir au club quelque temps avant la Coupe du monde 2006 en Allemagne, son contrat avec Al-Ittihad arrivant alors à son terme.

« Le contrat de Mohammed Noor avec Al-Ittihad avait fait l'objet d'une modification (à la main) : la date de fin avait été changée, ce qui avait mécontenté le joueur », a déclaré l'ancien président d'Al-Hilal aux chaînes saoudiennes Thmanyah.

Il a ajouté : « Le problème, c'est que le contrat avait été transmis à la Fédération saoudienne de football, et nous avons tenté d'en tirer parti, d'autant que Mohammed Noor était une légende et que tout le monde rêvait de l'avoir. »

Et de poursuivre : « Mais Mohammed Noor avait posé une seule condition : si la moindre information sur ces négociations venait à fuiter, il ne rejoindrait pas Al-Hilal, même pour tout l'or du monde. »

Publicité Publicité

« Nous lui avons demandé de porter directement sa plainte auprès du président de la Fédération saoudienne de football. D'après ce qui nous est parvenu, il est effectivement allé le voir, ce qui a suscité le mécontentement de ce dernier, qui a mis en place une commission. Nous avons alors compris que l'affaire allait être réglée », a-t-il continué.

Related Topics

Avant de conclure : « Quand cela s'est produit, l'affaire a fuité dans les médias et certains ont appris l'existence de la modification de son contrat avec Al-Ittihad, ce qui a provoqué la colère de Mohammed Noor et l'a poussé à refuser de rejoindre Al-Hilal. »

Mohammed Noor a réagi à ces déclarations dans l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 » : « J'ai entendu parler de ces déclarations, mais je n'en connaissais aucun détail. »

Publicité

Il a précisé : « C'est vrai qu'il y avait un problème entre le club (Al-Ittihad) et moi à cause du contrat. En revanche, l'idée que je tenais à ce qu'aucune information ne sorte sur ce problème de contrat ou sur l'accord (avec Al-Hilal), cela ne s'est pas passé ainsi. »

Il a répondu : « Il y avait des offres d'Al-Hilal au moment de ce problème, et des négociations menées par les dirigeants et les joueurs, car j'étais en mesure de partir à ce moment-là. Mais je n'ai posé aucune condition et je ne voulais pas quitter Al-Ittihad. »

Publicité

Il a nuancé : « Ce genre de négociations a lieu avec n'importe quel joueur en fin de contrat, certains proches interviennent pour négocier. À l'époque, c'est mon frère Abdulqader qui s'en chargeait pour moi avec Al-Ittihad, et ce n'est pas moi qui ai déposé la plainte. »

Et de conclure : « Dieu merci, tout s'est bien terminé, et juste après, j'ai remporté la Ligue des champions de l'AFC avec le club. Mon problème se situait à l'intérieur du club, et je ne voulais pas partir, même si j'avais reçu une grosse offre d'Al-Hilal. »

Publicité

Mohammed Noor est considéré comme l'une des plus grandes légendes de l'histoire d'Al-Ittihad. Il a joué pour l'équipe première depuis sa promotion en 1997 jusqu'à sa retraite sous ses couleurs en 2016, avec une seule saison passée à Al-Nassr, en 2013-2014.

Durant cette longue période, Mohammed Noor a conduit le club de Djeddah vers de nombreux succès, à commencer par deux titres consécutifs en Ligue des champions de l'AFC, en 2004 et 2005, les deux seuls de l'histoire du club.