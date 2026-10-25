Le gardien ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin, a détourné un but tout fait lors du Clásico face au Barça, au Camp Nou, dimanche soir, dans le cadre de la dixième journée de la Liga.

Le Real Madrid a d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé à la 41e minute, avant que Raphinha n'égalise pour le Barça à la 61e minute, ramenant le Clásico à la case départ.

À la 65e minute, Lunin a préservé la cage du Real Madrid d'un deuxième but grâce à un arrêt légendaire sur une tête de Pau Cubarsí à la suite d'un corner, survenu juste après le premier but de la formation catalane.

À noter que Lunin dispute son premier match de la saison avec le Real Madrid, en l'absence du gardien titulaire Thibaut Courtois, écarté ce dimanche matin en raison d'une grippe soudaine.

Lunin évolue au Real Madrid depuis 2018 et s'est déjà illustré lors de nombreuses rencontres avec le club merengue.











