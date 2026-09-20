Vidéo : un ancien joueur vedette de Premier League renversé par une voiture

Andros Townsend, ancien ailier de Tottenham et d'Everton, a été victime d'un incident insolite après avoir été percuté par une machine servant à niveler la pelouse alors qu'il effectuait des exercices d'échauffement en vue d'un match en Thaïlande.

L'ancien joueur anglais, reconverti en consultant télévisé et âgé de 35 ans, vit une expérience professionnelle après avoir rejoint le club du PT Prachuap lors du mercato estival.

Pendant la trêve, Townsend se trouvait aux États-Unis pour couvrir la Coupe du monde pour le compte de la chaîne ITV, et il avait également fait la une de l'actualité en raison de certains de ses choix alimentaires durant le tournoi.



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Lors d'un épisode surprenant, le joueur a échappé samedi à une grave blessure après s'être retrouvé sous une machine servant à niveler la pelouse pendant qu'il effectuait ses exercices d'échauffement à la mi-temps du match.

Les images ont montré le conducteur de la machine peinant à maîtriser l'engin, au moment où Townsend dégageait le ballon d'un coup de pied sans regarder dans sa direction, ce qui a provoqué des cris de stupeur dans les tribunes.

La machine a heurté Townsend, qui est tombé au sol, tandis qu'elle est passée sur ses jambes et le bas de son corps.

Malgré la gravité de la situation, le joueur a pu se relever et quitter les lieux sans blessure, avant d'entrer en jeu comme remplaçant dans les dernières minutes du match que son équipe a remporté sur le score de 3-0.

Townsend a ensuite publié une vidéo de l'incident sur son compte Instagram.



