Vidéo : un ancien joueur saoudien surprend Ronaldo avec une demande choquante !

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a reçu une demande surprenante de la part d'un ancien joueur vedette du football saoudien, portant sur le choix des matches auxquels il devrait participer au cours de la prochaine période, compte tenu de la différence de niveau de la concurrence entre les clubs de la Saudi Pro League.

Ronaldo avait attiré tous les regards, jeudi soir, après avoir mené Al-Nassr à la victoire face à Al-Khaleej sur le score de 5-3, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, en inscrivant trois buts (un triplé), confirmant une nouvelle fois sa capacité à faire la différence face à ses adversaires.

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Dans ce contexte, Ahmed Attif, ancien joueur de la sélection saoudienne, a réclamé que l'on donne à Ronaldo l'occasion de participer davantage face aux équipes qui ne jouent pas le titre du championnat, déclarant dans des propos tenus dans l'émission « Dawrina Ghair » : « Il vaut mieux que Ronaldo participe à ce type de matches contre les clubs qui ne jouent pas le titre. »

Attif a expliqué que la star portugaise est capable de briller face aux équipes situées dans les niveaux intermédiaires ou en bas du classement, ajoutant : « Ronaldo se montrera sous un bon jour face à des clubs du calibre d'Al-Khaleej et d'autres du même niveau, et il marquera beaucoup de buts. La situation sera différente contre les équipes compétitives. »

L'ancien joueur de la sélection saoudienne a conclu ses propos par une demande encore plus surprenante, appelant Ronaldo à ne pas participer aux grands rendez-vous face aux clubs du haut du tableau, et a déclaré : « Je demande à Ronaldo de ne pas participer aux grands matches face aux clubs du sommet, et il doit participer face aux équipes de bas et de milieu de tableau. »

Ces déclarations constituent un véritable choc pour Ronaldo, surtout après la performance remarquable qu'il a livrée face à Al-Khaleej, atteignant 7 buts et se classant troisième au classement des buteurs de la Saudi Pro League.