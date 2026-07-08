Mohamed Adel, ancien arbitre international égyptien, estime que la sélection égyptienne n’a subi aucune injustice arbitrale lors de son match contre l’Argentine, mardi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont finalement quitté la compétition sur une défaite dramatique (3-2), alors qu’ils menaient 2-0 jusqu’à la 79^e minute.

La rencontre, dirigée par le Français François Litxer, a été émaillée de décisions arbitrales controversées, suscitant la colère du staff technique emmené par Hossam Hassan et des joueurs pharaoniques, surtout après l’attribution du troisième but décisif à l’Argentine à la 90^e+2 minute.

Interrogé lors d’une intervention téléphonique sur la chaîne « TEN », Mohamed Adel a tranché : « Je ne pense pas que nous ayons perdu à cause de l’arbitrage ; jusqu’à la 80^e minute, avec cet arbitre, nous menions 2-0. »

Il a ajouté : « Sur le but égyptien finalement annulé, il y avait une faute initiale sur Marwan Attia. L’assistance vidéo a alerté l’arbitre, qui a visionné le piétinement et a donc eu raison d’infirmer la validité de la réalisation. »

Il a poursuivi : « Cette action est totalement différente de celle impliquant Mohamed Salah juste avant le troisième but argentin. Sur l’action du but annulé, le piétinement a eu lieu alors que le ballon était encore chez un joueur argentin, contrairement à la situation de Salah : le défenseur argentin a d’abord intercepté le ballon, puis un contact physique normal s’est produit, sans justifier l’intervention de la VAR. »

Concernant la scène où Hamdi Fathi a été tiré par le maillot dans la surface de réparation avant le troisième but de l’Argentine, l’ancien arbitre international a expliqué : « Cette traction n’a pas eu d’incidence, dans le sens où elle n’a pas empêché le joueur de s’emparer du ballon ni de marquer un but. Ce genre de situation se produit dans de nombreux matchs et les arbitres n’y prêtent généralement pas attention. »

Il a conclu : « Nous n’avons pointé du doigt l’arbitre qu’après la défaite, ce qui prouve qu’aucun joueur ni membre du staff ne l’a contesté tant que nous menions au score. »

Il a conclu : « La défaite n’est en aucun cas due à l’arbitrage, mais à un relâchement physique et mental en fin de match, qui a permis à l’Argentine d’inscrire trois buts consécutifs. »







