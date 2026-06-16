La barre transversale a de nouveau joué le rôle d’alliée invisible des Bleus, comme l’a confirmé la rencontre disputée mardi soir par les coéquipiers de Kylian Mbappé face au Sénégal.

Les Bleus ont dominé les Lions de la Teranga 3-1 lors de la première journée du groupe 9, également composé de l’Irak et de la Norvège.

Le match a connu un temps fort à la 25^e minute, lorsque l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson a failli inverser la tendance, mais son tir a heurté le poteau droit des buts de Manian. La mi-temps a donc été atteinte sur le score de 0-0, avant que les Bleus ne prennent le large en seconde période (3-1).

Selon Opta, « la barre transversale et les poteaux ont sauvé l’équipe de France à cinq reprises depuis le début de la Coupe du monde 2022, et à six reprises depuis 2018, soit le total le plus élevé dans les deux cas ».

Elle précise toutefois : « En revanche, ce n’est que la deuxième fois qu’un tir du Sénégal heurte la barre ou un poteau en Coupe du monde », et, ironiquement, la première occasion remonte à 2002… face à la France.

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