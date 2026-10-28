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Harry Kane a retrouvé le centre d’entraînement du Bayern Munich, à Sabener Strasse, sous un accueil triomphal après son sacre historique comme meilleur joueur du monde. Le capitaine de l’Angleterre est entré dans l’histoire à Londres en devenant le premier Anglais à remporter le Ballon d’Or depuis un quart de siècle.

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Un accueil royal en Bavière

À son arrivée dans les installations du club mardi, le joueur de 33 ans a été accueilli par une haie d’honneur formée par des membres du personnel. L’attaquant a rejoint le terrain d’entraînement sous les acclamations de supporters scandant son nom, pour un retour joyeux au quotidien du club.

Le triomphe de Kane à Londres a offert au Bayern son premier Ballon d’Or depuis celui de Karl-Heinz Rummenigge en 1981, et le premier décerné à un joueur d’un club allemand depuis 1996. Il est le quatrième joueur de l’histoire du géant bavarois à remporter cette prestigieuse distinction, après Rummenigge, Franz Beckenbauer et Gerd Muller. Le trophée revient enfin à Munich, alors que Robert Lewandowski était largement favori pour le remporter en 2020, avant l’annulation de la récompense en raison de la pandémie.

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Freund ouvre le bal des hommages

Le directeur sportif Christoph Freund n’a pas tardé à couvrir d’éloges le joueur phare du club, saluant aussi bien son talent sur le terrain que ses qualités de leader. « Nous sommes tous ravis de la performance de Harry Kane, a déclaré Freund. Ce ne sont pas seulement ses buts qui font de lui un footballeur exceptionnel, et ce n’est pas seulement sur le terrain qu’il est une personne à part. »

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Freund a également souligné la place grandissante de Kane dans l’histoire du football : « Harry est quelqu’un de formidable. On rencontre très rarement une personne comme lui, de classe mondiale et pourtant si humble. Harry a porté le rôle d’avant-centre à un tout autre niveau. Il est une source d’inspiration, surtout pour les jeunes joueurs. Il est sans aucun doute l’un des plus grands de l’histoire du football. »

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Le principal intéressé s’est exprimé sur les réseaux sociaux à propos de ce qui constitue la plus grande consécration de sa carrière, remerciant son club, ses coéquipiers en sélection et ses supporters. « Par où commencer ? C’était une soirée que je n’oublierai jamais, a écrit Kane. Je m’en souviendrai longtemps. »

Si le succès individuel de Kane donne lieu à de grandes célébrations, il intervient dans une période sombre pour le poids lourd de la Bundesliga. L’entraîneur principal Vincent Kompany suit actuellement un traitement médical après s’être soudainement effondré à l’entraînement la semaine dernière, tandis que le milieu de terrain Joshua Kimmich a pris un congé à la suite d’un décès dans sa famille.

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L’entraîneur adjoint Aaron Danks a évoqué le vif contraste entre les émotions qui traversent le groupe. « On voit les extrêmes que la vie peut offrir, a expliqué Danks. L’immense joie qu’a vécue Harry hier et les moments que nous avons traversés ces dernières semaines. Il est important de comprendre que ce sont les personnes qui comptent le plus. »

La défense du titre en Coupe d’Allemagne et le Klassiker en ligne de mire

Kane va immédiatement retrouver la compétition, Danks ayant confirmé que l’attaquant serait disponible mercredi pour le match du deuxième tour de la Coupe d’Allemagne contre Magdeburg, pensionnaire de deuxième division. Le Bayern a promis un « accueil spécial » à l’occasion de cette rencontre, alors qu’il cherche à poursuivre la défense d’un trophée que Kane lui a offert grâce à un triplé en finale la saison dernière.

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Après ce rendez-vous en coupe, le Bayern recevra samedi son grand rival, le Borussia Dortmund, pour le Klassiker. Kane devrait présenter son Ballon d’Or aux supporters de l’Allianz Arena avant le coup d’envoi, ajoutant une célébration supplémentaire à la plus grande affiche du football allemand.