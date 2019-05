VIDÉO - Tuchel : "Neymar ? Être décisif, c'est son job"

Thomas Tuchel, le coach parisien, affirme qu'il n'attend rien d'autre de la part de son joueur vedette que de se montrer performant offensivement.

Depuis quelques jours, un nouveau débat alimente les discussions en ce qui concerne Neymar. La star brésilienne peut-elle prendre plus de responsabilités au sein de son équipe du PSG et en devenir capitaine dans le futur ? Un rôle qui ne lui est pas méconnue puisqu'elle l'a déjà eu au sein de la sélection brésilienne.

Certains sont favorables à cette "promotion" et d'autres non. Mais pour Thomas Tuchel, le coach francilien, la question ne se pose pas du tout pour l'instant. Et il a expliqué pourquoi au micro de Canal+ après le match contre Angers samedi (2-1). "Neymar capitaine ? Nous avons déjà deux capitaines : Thiago Silva et Marquinhos. Et on ne va pas changer. Il n'a pas ce profil et ce n'est pas nécessaire qu'il l'ait. Il est leader de par sa technique. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle de ça".

En conférence de presse, le coach allemand est revenu sur le cas de l'international auriverde. Appellé à juger sa performance du jour, il a déclaré : "Il s'est bien comporté et c'est ce qu'on attend de lui. On attend de lui qu'il marque des buts et qu'il offre des passes décisives. C'est son travail et c'est là qu'on voit son talent".

Tuchel a donc aimé la sortie de son joueur vedette. Et c'est bien la dernière fois cette saison puisque Neymar ne participera pas aux derniers matches de l'exercice, car il vient d'être suspendu par la Commission de Discipline de la Ligue. Il peut d'ores et déjà penser aux vacances et à la Copa America qu'il disputera avec la Seleçao.