Vidéo : « Tu te souviens de moi ? »... Messi surpris après avoir rencontré le fils de son ancien coéquipier

La star argentine Lionel Messi a attiré tous les regards après la rencontre amicale entre l’Albiceleste et l’Islande, un moment capté et largement relayé montrant sa surprise lors d’une discussion avec un joueur adverse après le coup de sifflet final.

L’Argentine a dominé l’Islande 3-0 lors de son dernier match amical avant la Coupe du monde 2026, disputé à Auburn, aux États-Unis.

À la fin de la rencontre, le jeune attaquant islandais Daniel Gudjonsson s’est approché de Messi pour une brève conversation qui a immédiatement attisé la curiosité des supporters, d’autant que le capitaine argentin a manifesté une surprise évidente.

Selon plusieurs sources, le jeune homme a alors confié à Messi qu’il était le fils d’Eidur Gudjohnsen, ancien attaquant islandais et ex-coéquipier du sextuple Ballon d’Or au FC Barcelone.

Le père, Éidur Gudjohnsen, a évolué au FC Barcelone de 2006 à 2009, période durant laquelle Messi faisait ses débuts en équipe première, et a contribué au triplé historique de la saison 2008-2009 sous les ordres de Pep Guardiola.

Après la rencontre, Messi est revenu sur cet épisode : « Il m’a demandé : “Tu te souviens de qui je suis ?” J’ai été surpris sur le moment, car il était très jeune à l’époque et je ne l’avais pas reconnu. »

Il a ensuite précisé, selon le quotidien espagnol AS : « Il m’a dit qu’il était le fils de Gudjonsson. Honnêtement, je ne me souviens pas très bien de lui car il était tout petit, mais je me souviens l’avoir vu une seule fois lorsque son père l’avait emmené à un entraînement du Barça. »

Selon les informations, Daniel a entamé la conversation avec Messi en disant : « Bonjour, j’ai joué avec mon père », avant que les deux hommes n’entament une discussion amicale conclue par une poignée de main et une chaleureuse accolade.

Les Gudjonsson forment l’une des dynasties les plus célèbres du football islandais : outre Eidur et Daniel, elle compte aussi le frère aîné de ce dernier, ainsi que leur grand-père Arnór, qui totalise 73 sélections avec la sélection islandaise.

Eidur Gudjohnsen, avec ses 88 sélections et ses 26 buts, demeure l’un des joueurs les plus emblématiques du football islandais. Il s’est également illustré à Chelsea entre 2000 et 2006, remportant deux titres de Premier League sous les ordres de José Mourinho, avant de rejoindre le Barça.

Cette scène souligne l’écart générationnel qui sépare les débuts de Messi de la nouvelle vague de joueurs, le capitaine argentin se retrouvant aujourd’hui face aux fils de certains de ses anciens coéquipiers avec lesquels il avait évolué en début de carrière.