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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : troisième victoire, le Barça stoppe la machine d'Aston Villa grâce à « la magie de Lamine et au talent de Raphinha »

FC Barcelone vs Aston Villa
FC Barcelone
Aston Villa
Ligue des Champions
Espagne
Angleterre

remporte le neuvième point

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 Le Barça a renoué avec la victoire en Ligue des champions, après son précieux succès ce mardi face à son hôte Aston Villa, sur le score de 3-0.

La rencontre s'est déroulée au Camp Nou, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Barça s'était incliné lors de la journée précédente face au Paris Saint-Germain, sur le score de 4-2, mais il est revenu aujourd'hui pour décrocher une troisième victoire et porter son total à 9 points, à la deuxième place.

Quant à Aston Villa, le club a concédé sa première défaite à ce stade de la compétition, après avoir enchaîné 3 victoires consécutives, son total restant figé lui aussi à 9 points, à la troisième place.

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Les buteurs du triplé de Barcelone : Lamine Yamal (7e), Raphinha (53e, 65e).

Barcelone a livré une prestation remarquable, notamment sur le plan offensif, l'entraîneur Hansi Flick ayant opté pour un pressing haut sur l'adversaire.

Les joueurs du Barça ont gâché plusieurs occasions nettes qui auraient pu alourdir leur compteur de buts, dans un contexte marqué par le brio évident de Lamine Yamal.

De l'autre côté, Aston Villa a souffert du pressing haut catalan et ses joueurs ont commis des erreurs grossières qui leur ont coûté la défaite.

Malgré cela, le club anglais a représenté un réel danger pour la cage de Joan García, notamment en première période, où Aston Villa s'est procuré 4 occasions dangereuses.

 

 

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