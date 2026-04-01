Vidéo : Troisième doublé… Basem Al-Arini s'impose et prend la tête du classement des buteurs du championnat de football de l'élite

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Basem Al-Arini, l'attaquant de Al-Taawoun, a continué à briller ces derniers temps, s'imposant comme le meilleur buteur du championnat Joi pour l'élite (championnat saoudien des moins de 21 ans) pour la saison 2025-2026.

Al-Arini a inscrit un but qui a permis à Al-Taawoun de s'imposer 2-0 face à Al-Akhdoud, ce mercredi, au stade du club d'Al-Akhdoud à Najran, lors d'un match reporté de la 18e journée de la Ligue Joi Elite.

Le but est survenu à la 69e minute, après que l'attaquant de Al-Taawoun ait reçu une passe en profondeur derrière la défense d'Al-Akhdoud, se retrouvant seul face au but, avant de convertir le ballon au fond des filets avec beaucoup d'habileté, inscrivant ainsi le deuxième but de son équipe.

C'est le troisième match consécutif au cours duquel Basem Al-Arini marque avec Al-Taawoun, après avoir inscrit un but lors de la victoire 2-0 contre Al-Hazm lors de la 17e journée, et un triplé lors de la victoire 4-2 contre Al-Nassr lors de la 19e journée.

Al-Arini porte ainsi son total de buts pour la saison en cours de la Ligue Pro à 17, ce qui le place en tête du classement des buteurs de la compétition, avec trois buts d'avance sur Jalal Al-Salem, l'attaquant d'Al-Ittifaq, qui occupe la deuxième place.

Al-Salem a lui aussi inscrit un but qui a permis à Al-Ittifaq de s'imposer 2-1 face à Al-Bukairiya, ce mercredi, sur le terrain de cette dernière, lors d'un match reporté de la 17e journée de la Ligue Joi Elite.