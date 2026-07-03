Le Portugais Cristiano Ronaldo a de nouveau fait la une, mais cette fois-ci en dehors des terrains. Son apparition devant le lieu de séjour de la sélection portugaise à Toronto, au Canada, s’est transformée en un moment exceptionnel, après la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 suite à une victoire 2-1 contre la Croatie.

Ronaldo avait ouvert le score sur penalty, son tout premier but en phase à élimination directe d’un Mondial. Il est désormais le joueur le plus âgé à avoir trouvé le chemin des filets dans ce format.

Des milliers de supporters portugais se sont massés devant l’hôtel de la sélection et ont scandé le nom de leur star, dans l’attente de sa moindre apparition, prolongeant la fête déclenchée par la victoire sur la Croatie.

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Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux le montre d’ailleurs dirigeant ses coéquipiers depuis la fenêtre d’une chambre de l’hôtel, les pressant de sortir, avant d’apparaître en personne devant les supporters.

Dès que la star est apparue, les abords de l’hôtel ont vibré sous les cris de joie, les fans continuant à scander son nom avec une intensité à la mesure de la popularité du capitaine de la « Seleção das Quinas ».

Les acclamations ne se sont pas arrêtées là : les supporters ont aussitôt sorti leurs téléphones pour filmer et photographier la scène, comme si l’apparition de Ronaldo constituait l’événement le plus important de la soirée. La star portugaise a ainsi confirmé, à 41 ans, qu’elle demeurait une icône incontournable aux yeux du public.

Le Portugal poursuit son parcours en Coupe du monde 2026 et affrontera l’Espagne en huitièmes de finale.







