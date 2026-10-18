Arsenal a arraché une victoire difficile et tardive sur la pelouse de Nottingham Forest, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

La rencontre est restée vierge jusqu'à ce que l'entrant Noni Madueke parvienne à faire trembler les filets à la 80e minute, après s'être infiltré dans la surface par le côté gauche et avoir décoché une superbe frappe en pleine lucarne.

Arsenal porte ainsi son total à 18 points et occupe la deuxième place de Premier League, à 3 points de Manchester City et ses 21 unités, tandis que Nottingham Forest reste bloqué à 5 points, à la 18e place.





La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, au City Ground, un stade devenu un véritable casse-tête pour Arsenal.

Cette première moitié de rencontre a manqué de tout danger réel, et aucune des deux équipes n'a été capable de cadrer une seule frappe.

Kooora









Le tenant du titre a été confronté à une forte opposition des hommes d'Oliver Glasner, qui ont tenu bon pendant 80 minutes, avant que Noni Madueke ne décoche une frappe puissante qui a dépassé tout le monde pour se loger dans la lucarne.

Il s'agissait là de leur unique tir cadré de la rencontre, ce qui illustre la prestation médiocre des hommes de Mikel Arteta lors du duel de ce dimanche.