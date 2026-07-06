Vidéo : « Torse nu »… La princesse de Norvège surprend Haaland dans les vestiaires après l'élimination du Brésil

Erling Haaland a éclaboussé la rencontre de son talent lors de la victoire 2-1 de la Norvège face au Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant a inscrit les deux buts de son équipe, éliminant ainsi le Brésil lors de l’un des moments les plus marquants de la Coupe du monde jusqu’à présent.

Mais l’attaquant n’a pas seulement brillé sur la pelouse : l’effervescence a gagné les vestiaires, où une rencontre inattendue l’attendait.

Selon le journal britannique « Daily Mail », alors que les joueurs célébraient la victoire dans les vestiaires, ils ont eu la surprise de recevoir la visite royale de la princesse Ingrid Alexandra, fille aînée du prince héritier Haakon et de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, venue leur adresser ses félicitations.

Accompagnée de son frère, le prince Sverre Magnus, elle a échangé quelques mots avec chaque joueur avant d’embrasser précipitamment la star, encore torse nu après avoir ôté son maillot.

En tant que prochaine héritière du trône, sa présence dans le New Jersey revêtait donc une importance particulière.

Elle avait fait sa première apparition dans la compétition lors de la victoire norvégienne contre le Sénégal en phase de groupes, remplaçant au pied levé son père.

Le prince héritier Haakon ayant annulé sa visite après l’opération de son épouse, la princesse Alexandra a pris le relais et fait office de porte-bonheur lors des deux rencontres, au cours desquelles la Norvège – et notamment Haaland – s’est distinguée pour sa première participation à la Coupe du monde depuis 28 ans.

Cette Coupe du monde marque d’ailleurs sa première apparition publique officielle depuis la greffe de poumon de la princesse héritière Mette-Marit, autre sujet qui a occupé les Unes norvégiennes aux côtés des exploits d’Haaland et de ses coéquipiers.

Sur le plan sportif, Haaland a survolé la rencontre et porté son total à sept buts, rejoignant l’Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé dans la course au Soulier d’or.



