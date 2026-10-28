Un match du championnat de la Ligue des champions du Golfe des clubs a été le théâtre d'un incident étrange, puisqu'il s'est déroulé en présence d'une seule équipe et s'est conclu par le retrait de l'un des clubs saoudiens.

Al-Ettifaq, club saoudien, devait se déplacer sur le terrain d'Erbil, club irakien, ce mercredi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions du Golfe des clubs.

Toutefois, le club d'Al-Ettifaq a demandé le report du match, en raison de l'impossibilité de voyager en Irak dans les circonstances actuelles, une demande qui a été rejetée par la Fédération de la Coupe du Golfe de football, le club saoudien annonçant alors qu'il maintenait sa position.

Les chaînes qataries « Al Kass » ont diffusé une vidéo du stade du match, montrant la présence d'Erbil seule, aux côtés des arbitres de la rencontre, en l'absence de tous les membres du club d'Al-Ettifaq.

Après l'écoulement du temps réglementaire, l'arbitre de la rencontre a sifflé, annonçant sa fin par le retrait de l'équipe saoudienne, considérée comme perdante sur le score de trois buts à zéro.

La Fédération du Golfe devrait annoncer ses décisions concernant le match dans les prochaines heures, certaines sanctions étant attendues à l'encontre du club d'Al-Ettifaq.

Selon des rapports de presse, les responsables du club saoudien s'attendent à ce que l'équipe soit considérée comme perdante du match sur le score de trois buts à zéro, assortie d'une sanction financière, sans que la sanction ne s'étende à l'annulation de ses résultats ou à son exclusion du championnat du Golfe.

Il convient de rappeler qu'Al-Ettifaq occupait la tête de son groupe dans le championnat du Golfe avant le match contre Erbil, avec un total de 3 points, récoltés grâce à sa victoire sur Kazma, club koweïtien, deux buts à zéro lors de la première journée.