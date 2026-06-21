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Vidéo : Timbuktu inscrit l’Arabie saoudite sur la liste des buteurs les plus inattendus de l’histoire de la Coupe du monde… Ses « csc » à la saoudienne font désormais école dans le lexique footballistique arabe

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
H. Al Tambakti
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Le défenseur saoudien a établi un triste record pour les nations arabes dans l’histoire de la Coupe du monde.

Les sélections arabes poursuivent leur série de performances décevantes lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en particulier en termes de buts contre leur camp.

Ce dimanche, au stade Mercedes-Benz d’Atlanta (États-Unis), l’équipe d’Arabie saoudite a croisé l’Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Dès la 47^e minute, le défenseur Hassan Tembakti, surpris dans sa surface, a détourné le ballon dans ses propres filets, offrant à l’Espagne son quatrième but.

Le latéral espagnol Marc Cucurella a décoché une frappe puissante depuis l’intérieur de la surface, repoussée par le gardien Mohammed Al-Owais, avant que le ballon ne touche Hassan Tambakti et ne termine au fond des filets.

D’après le site spécialisé « Stats Foot », Tambakti est le premier Saoudien à marquer contre son camp dans l’histoire de la Coupe du monde.

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KSA

Il s’agit du huitième csc de l’édition 2026, soit le deuxième total le plus élevé de l’histoire, juste derrière les 12 enregistrés en 2018 en Russie.

Fait marquant : cinq de ces huit buts contre son camp ont été inscrits par des joueurs arabes. Le premier fut l’œuvre de Mohamed Hani, arrière de l’Égypte, lors du match nul 1-1 face à la Belgique au premier tour.

Ayman Hussein (Irak) a également marqué contre son camp lors de la défaite 1-4 face à la Norvège, tout comme Yazan Al-Arab (Jordanie) lors du revers 1-3 contre le même adversaire, et Mohamed Al-Mannai (Qatar) lors de la défaite 6-0 face au Canada.

Les sélections arabes comptent ainsi, au terme de ce Mondial 2026, autant d’autogoals marqués que subis dans toute l’histoire de la Coupe du monde (5), depuis l’édition inaugurale de 1930 jusqu’au tournoi qatari.

Les trois autres csc sont l’œuvre de Damian Bobadia (Paraguay), battu 4-1 par les États-Unis, de Miro Mohaim (Suisse), lors du 1-1 face au Qatar, et de Cameron Burgess (Australie), défait 2-0 par les États-Unis.

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