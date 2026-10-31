La star tunisienne Tarek Dhiab, ancien joueur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a tenu des propos retentissants sur les raisons du déclin du niveau d'« Al-Raqi » lors des compétitions de la saison en cours.

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Jaissle avait décidé de quitter les rangs d'Al-Ahli il y a quelques semaines et s'est dirigé vers l'entraînement de Newcastle United, en raison de l'impasse atteinte par les deux parties dans le dossier du nouveau contrat, ce qui l'a poussé à verser au champion d'Asie environ 12 millions d'euros afin de partir.

Tarek Dhiab a déclaré lors de propos tenus sur le réseau saoudien « Thmanyah » : « Je pense que le départ de Matthias Jaissle a causé un préjudice considérable au club d'Al-Ahli, et c'est l'une des causes les plus importantes qui a contribué au tournant de la saison d'Al-Raqi. »

Il a ajouté : « Ton entraîneur part quelques semaines avant la saison et plusieurs noms et éléments essentiels quittent ton équipe : ce sont des choses extrêmement difficiles, mais je considère que le départ de Jaissle en particulier a lésé le club d'Al-Ahli. »

Al-Ahli s'était incliné face à son homologue d'Al-Shabab sur le score de (1-6), hier vendredi, dans le cadre des compétitions de la 12e journée du championnat de la Roshn Saudi League des professionnels.