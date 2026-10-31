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Everton v Newcastle United - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : Tarek Dhiab livre les raisons de la chute d'Al-Ahli Saudi

Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Jaissle
Arabie saoudite
Allemagne

L'entraîneur allemand compromet Al Raqi

La star tunisienne Tarek Dhiab, ancien joueur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a tenu des propos retentissants sur les raisons du déclin du niveau d'« Al-Raqi » lors des compétitions de la saison en cours.

À lire également : Exclusif pour Koooora : pourquoi le limogeage de l'entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite a-t-il tardé ?

Jaissle avait décidé de quitter les rangs d'Al-Ahli il y a quelques semaines et s'est dirigé vers l'entraînement de Newcastle United, en raison de l'impasse atteinte par les deux parties dans le dossier du nouveau contrat, ce qui l'a poussé à verser au champion d'Asie environ 12 millions d'euros afin de partir.

Tarek Dhiab a déclaré lors de propos tenus sur le réseau saoudien « Thmanyah » : « Je pense que le départ de Matthias Jaissle a causé un préjudice considérable au club d'Al-Ahli, et c'est l'une des causes les plus importantes qui a contribué au tournant de la saison d'Al-Raqi. »

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Il a ajouté : « Ton entraîneur part quelques semaines avant la saison et plusieurs noms et éléments essentiels quittent ton équipe : ce sont des choses extrêmement difficiles, mais je considère que le départ de Jaissle en particulier a lésé le club d'Al-Ahli. »

Al-Ahli s'était incliné face à son homologue d'Al-Shabab sur le score de (1-6), hier vendredi, dans le cadre des compétitions de la 12e journée du championnat de la Roshn Saudi League des professionnels.

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