VIDÉO - Tagliafico : "Messi a toujours faim"

Nicolas Tagliafico, le défenseur de la sélection albiceleste, a rassuré les Argentins quant à la faim qui anime la star de l'équipe, Lionel Messi.

L'équipe argentine fait ce samedi son entrée en lice en Copa America. Pour leur premier match, les doubles champions du monde se mesurent à la . Avant ce rendez-vous, les interrogations en sont concentrées sur l'état de forme et la motivation de Lionel Messi.

Avant le rendez-vous contre les Cafétéros, le défenseur Nicolas Tagliafico a été questionné à ce sujet. Et il s'est montré plutôt rassurant en déclarant : "Il va bien, il est calme et il a la même envie qu'à la Coupe du Monde. Il a la même et fait toujours de son mieux pour l'équipe. C'est l'un des nôtres et tout le monde ici veut y contribuer, donc je suis heureux de faire partie de cette équipe et encore plus quand l'équipe a quelqu'un comme Lionel Messi. C'est incroyable".

L'arrière de l' a aussi fait part de sa fierté d'évoluer avec le quintuple Ballon d'Or : "J'ai de la chance de jouer en équipe nationale avec Messi et je suis vraiment impressionné par son désir de rester ici. D'en demander de plus, de continuer à essayer, c'est incroyable".